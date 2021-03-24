Министерством образования установлены даты школьных выпускных вечеров и ЦТ-2021

Министерство образования установило даты «Последнего звонка», школьных экзаменов, выпускных, ЦТ-2021 и школьных каникул следующего учебного года (2021/2022). Это следует из письма ведомства от 10.03.2021 №02-01-18/1883/дс "О завершении 2020/2021 учебного года и проведении выпускных экзаменов в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего, специального образования на уровне общего среднего образования, опубликованного на официальном сайте.

В частности в документе сказано, что торжественные мероприятия «Последний звонок» состоятся 29 мая. Выпускные экзамены за 9 и 11 класс пройдут в школах с 1 по 9 июня. Выпускные вечера рекомендовано провести 10 июня.

Централизованное тестирование начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. Более подробный график ЦТ-2021 года будет опубликован позже.

В 2021/2022 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:

первая четверть – с 1 сентября 2021 г. по 30 октября 2021 г.;

вторая – с 8 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г.;

третья – с 10 января 2022 г. по 26 марта 2022 г.;

четвертая – с 4 апреля 2022 г. по 31 мая 2022 г.

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

осенние – 8 дней с 31 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно;

зимние – 16 дней с 25 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно;

весенние – 8 дней с 27 марта 2022 г. по 3 апреля 2022 г. включительно;

летние – 92 дня с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня с 11 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно.

Для учащихся I-II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 по 20 февраля 2022 г. продолжительностью 7 дней.