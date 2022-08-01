Министерство ЖКХ: средства арендной платы идут на ремонт и строительство нового жилья

Средства арендной платы идут на строительство нового жилья и текущий ремонт существующего. Об этом на выездном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства в Могилеве рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На мероприятии присутствовали заместители председателей облисполкомов, курирующие вопросы ЖКХ, руководители подчиненных министерству организаций, областных управлений жилищно-коммунального хозяйства, государственных объединений ЖКХ, а также руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области.

Во время заседания коллегии было рассмотрено два вопроса: об итогах работы системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе реализации директивы Президента от 4 марта 2019 года №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы.

Андрей Ромашко отметил, что процесс формирования фонда государственного арендного жилья начался 1 января 2012 года. Изначально в данный фонд включались освободившиеся жилые помещения государственного жилищного фонда, потом, начиная с 2014 года, - жилые помещения специального служебного жилищного фонда, служебные и специальные жилые помещения государственного жилищного фонда. "За прошедшее полугодие от сдачи внаем арендных жилых помещений государственного жилищного фонда на специальные счета поступило Br26,6 млн. Приоритетными направлениями использования средств, полученных в виде арендной платы, являются строительство нового жилья и текущий ремонт существующего", - рассказали в ведомстве.

С середины 2016 года в состав жилищного фонда коммерческого использования были включены жилые помещения государственного жилищного фонда, занимаемые гражданами на основании договоров найма жилого помещения государственного жилищного фонда, в отношении которых до 1 июля 2016 года не был начат процесс приватизации.

По состоянию на 1 июля в стране насчитывается 155 837 арендных жилых помещений общей площадью 8,48 млн кв.м. Из них большая доля - около 124 тыс. - это помещения, не приватизированные гражданами, вновь построенных помещений - 16 074 и переведенных из освободившегося и иного незаселенного жилья - 15 734.