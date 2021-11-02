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Министерство здравоохранения подготовило информационный проект «Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!»

belta.by 58 0

Министерство здравоохранения подготовило информационный проект «Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!»

Министерство здравоохранения подготовило информационный проект "Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!" по профилактике COVID-19, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Пакет информационных табличек на русском и белорусском языках призван рекомендовать общественности соблюдение мер безопасности и необходимость вакцинирования от COVID-19.

"Концепция - персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение", - отметили в ведомстве.

Пакет подготовлен для торговых сетей, общепита, общественного транспорта, учреждений образования, для предприятий и организаций.

Фото Минздрава

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