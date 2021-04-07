Министерство внутренних дел объявляет о проведении конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск

К участию приглашаются редакции СМИ (в том числе сетевых изданий), зарегистрированных в Республике Беларусь в установленном законодательством порядке, журналисты, внештатные авторы, сотрудники и гражданский персонал органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД, владельцы интернет-ресурсов, а также авторы размещаемых на них материалов и информационных сообщений.

Творческий конкурс МВД проводится ежегодно и имеет давнюю историю. Стремясь соответствовать современным реалиям, в этом году организаторы существенно переработали Положение о конкурсе, предложив новые номинации:

– «Проект года» (предоставляются циклы материалов теле- и радиопрограмм, рубрик, публикаций в СМИ и сетевых изданиях);

– «На страже online» (предоставляются проекты в сети Интернет, участвуют интернет-ресурсы, авторы тематических блогов, администраторы аккаунтов социальных сетей и другие);

– «Вести регионов» (участвуют редакции районных печатных СМИ);

– «Медиамастер» (участвуют авторы и ведущие по представлению руководителей СМИ, в том числе сетевых изданий);

– «Достучаться до сердец» (предоставляются видео-, аудиоролики социальной рекламы в СМИ и сети Интернет);

– «Из достоверных источников» (участвуют органы внутренних дел и внутренние войска, в которых отсутствуют подразделения информации и общественных связей);

– «PR-лидер» (участвуют сотрудники и гражданский персонал органов внутренних дел, военнослужащие и гражданский персонал внутренних войск);

– «Объективно и профессионально» (участвуют подразделения информации и общественных связей).

К рассмотрению принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Работы с обязательной пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 19 апреля на адрес электронной почты uiosmvd@yandex.ru или по адресу: 220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий – не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.

Подробную информацию об условиях проведения конкурса, порядке предоставления работ и правилах оформления смотрите здесь.