Министерство образования опубликовало вопросы к вступительным экзаменам по целевым договорам

Вопросы подготовлены к вступительным испытаниям по учебным предметам «Математика», «Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Беларуская лiтаратура», «Русская литература».

Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, на основе этих вопросов вузы будут формировать билеты для проведения экзамена. Каждый университет будет формировать билеты автономно, самостоятельно, а эти вопросы станут неким подспорьем для подготовки.

Вопросы к вступительным экзаменам по целевым договорам можно найти на сайте Министерства образования в разделе «Целевой прием 2023».

Как сообщалось, подать документы абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на условиях целевой подготовки (исключение - отдельные специальности, определяемые Министерством образования), могут с 3 по 8 июня. Вступительное испытание для них пройдет с 4 по 10 июня. Зачисление состоится по 13 июня.