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Министерство образования опубликовало постановление «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися»

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Министерство образования опубликовало постановление «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися»

Министерство образования опубликовало постановление «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися»

Школьникам не разрешается:

✔ бегать;

✔  находиться в верхней одежде и принимать пищу в учебном кабинете;

✔ проносить в школу алкоголь, табачные изделия, вейпы, системы для потребления табака, предметы для азартных игр.

Руководство школы обязано обеспечить пропускной режим: родителей пустят, но строго по графику.

Руководитель учреждения образования в случае ЧП должен:

✔оказать первую помощь, доставить пострадавшего в больницу,

✔сообщить родителям,

✔уведомить о произошедшем вышестоящую организацию нужно в течение суток.

Полный документ можно почитать по ссылке https://bit.ly/3LRjMdF

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