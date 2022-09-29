Министерство образования опубликовало постановление «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися»
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Министерство образования опубликовало постановление «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися»
Школьникам не разрешается:
✔ бегать;
✔ находиться в верхней одежде и принимать пищу в учебном кабинете;
✔ проносить в школу алкоголь, табачные изделия, вейпы, системы для потребления табака, предметы для азартных игр.
Руководство школы обязано обеспечить пропускной режим: родителей пустят, но строго по графику.
Руководитель учреждения образования в случае ЧП должен:
✔оказать первую помощь, доставить пострадавшего в больницу,
✔сообщить родителям,
✔уведомить о произошедшем вышестоящую организацию нужно в течение суток.
Полный документ можно почитать по ссылке https://bit.ly/3LRjMdF