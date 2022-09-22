Министерство культуры проводит повторный конкурс эскизных проектов памятного знака жертвам геноцида при поддержке Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Для участия в конкурсе приглашаются авторы или авторские коллективы, способные разработать эскизный проект памятного знака и оказать помощь в его реализации.

Для участия в конкурсе до 1 ноября 2022 г. включительно:

в Министерство культуры (220004, г. Минск, пр. Победителей, 11, оф. 801, номер контактного телефона +375 17 203 95 91) подается заявка по установленной форме;

в государственное учреждение культуры смешанного типа «Национальный центр современных искусств Республики Беларусь» (г. Минск, ул. Некрасова, 3, номера контактных телефонов 375 17 235 03 31, +375 17 399 09 78) представляются эскизный проект (эскиз композиционного решения произведения искусства и пояснительная записка) и запечатанный конверт с информационным письмом.

Разработка эскизного проекта памятного знака должна осуществляться на основании данных, изложенных в исторической справке.

Лица, занявшие 1, 2, 3 места, получают премию в размере:

1-е место – 100 базовых величин;

2-е место – 80 базовых величин;

3-е место – 50 базовых величин.

Лица, занявшие 4-е – 10-е место, – благодарности Министерства культуры.