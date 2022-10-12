Мининформ предупреждает о фейках в соцсетях и мессенджерах на военную тематику
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Министерство информации предупреждает о фейках в соцсетях и мессенджерах на военную тематику. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.
"Мининформ обращает внимание, что на территории Беларуси активизировались различного рода мошенники, которые распространяют в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения на военную тематику со ссылками, при переходе по которым происходит взлом гаджетов, кража персональных данных и доступ к личным аккаунтам граждан", - рассказали в министерстве.
"Будьте бдительны и соблюдайте цифровую гигиену", - добавили в Мининформе.
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