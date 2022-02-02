Мининформ объявляет конкурс на лучший логотип года исторической памяти

В Конкурсе могут принять участие все граждане, проживающие в Республике Беларусь.

Для участия необходимо предоставить:

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1;

конкурсную работу в электронном виде, выполненную участниками Конкурса самостоятельно, изготовленную и отретушированную с помощью графических редакторов, в формате JPЕG/TIFF/PNG (в цвете), расширением не менее 300 dpi, физический размер одного файла – не более 10 Мб или выполненную с использованием художественных технологий (карандаши, фломастеры, гуашь и т.п.), в отсканированном виде, в формате JPEG/PDF (в цвете), физический размер одного файла – не более 10 Мб (далее – конкурсная работа);

краткую пояснительную записку в свободной форме с описанием представленной конкурсной работы.

Свои работы необходимо отправить в Министерство информации не позднее 24 февраля 2022 года на электронный адрес godpamiati@gmail.com с пометкой «На Конкурс на лучший символ (логотип) «Год исторической памяти».