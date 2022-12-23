Мининформ на три месяца запретил Wildberries торговать печатной продукцией

ООО "ИМВБРБ", которому принадлежит интернет-магазин wildbеrries.bу, на три месяца вынуждено приостановить продажу печатных изданий, сообщили в Министерстве информации Беларуси.

Мининформ выявил нарушение одного из пунктов закона об издательском деле. В частности, "ИМВБРБ" нарушило сроки обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений, которые подлежат включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

На основании приказа министерства с 27 декабря сроком на три месяца приостановлена деятельность, осуществляемая ООО "ИМВБРБ" в соответствии с выданным свидетельством о государственной регистрации распространителя печатных изданий. В интернет-магазине нельзя будет приобрести книги, календари и иную полиграфию.

Как сообщалось ранее, МАРТ повторно вынес ООО "ИМВБРБ" предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей из-за введения платы за возврат товара.