Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400

Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году на Br25 до Br400. Это предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021-2023 годы, которые размещены на сайте Министерства финансов.

Рост зарплаты работников бюджетной сферы во всех отраслях предусматривается в 2021 году на уровне 105,4% к 2020 году в среднегодовом исчислении.

Фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двухэтапного повышения. На первом этапе (с 1 января 2021 года) базовая ставка для оплаты труда бюджетников вырастет до Br195, на втором этапе (по мере выхода на целевой сценарий) предусмотрено дополнительное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

В опережающем порядке предусматривается увеличение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников образования (воспитателей и помощников воспитателей дошкольного образования), культуры (работников библиотек, музеев, клубов) и социальной.

С учетом этих подходов фонд оплаты труда бюджетного сектора (с отчислениями) на 2021 год оценивается в сумме Br16,5 млрд.