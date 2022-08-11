Минимальная зарплата в Беларуси за июль 2022 года составляет Br482,29
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Размер месячной минимальной заработной платы в Беларуси за июль 2022 года составляет 482 рубля 29 копеек. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.
В апреле и мае размер минималки был одинаковым. Показатель за март подлежал индексации и составлял 479 рублей 83 копейки. В июне сумма «минималки» была установлена в размере 480,96 белорусских рублей. До этого с 1 января 2022-го минимальная заработная плата составляла 457 рублей.
Перерасчет доходов населения производится в связи с инфляцией, которую вызвал рост стоимости на товары и услуги, в соответствии с законом Республики Беларусь «Об индексации доходов населения с учетом инфляции».
Виктор ЧАБАН, фото автора. Изображение носит иллюстративный характер.
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