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Экономика

Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br554

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Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br554

Месячная минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br554. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 декабря 2022 года №854, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 17 июля 2002 года №124-З "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".

С 1 января 2022 года месячная минимальная заработная плата составляла Br457.

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