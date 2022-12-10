Месячная минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br554. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 декабря 2022 года №854, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 17 июля 2002 года №124-З "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".

С 1 января 2022 года месячная минимальная заработная плата составляла Br457.