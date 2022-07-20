Мини-копии книг Беларуси передадут в экспозицию и фонды Александрийской библиотеки в Египте

Мини-копии книг Беларуси передадут в экспозицию и фонды знаменитой библиотеки, которая находится в египетском городе Александрия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минкультуры.

Такая договоренность стала результатом рабочей встречи представителей Александрийской библиотеки и белорусской делегации, в составе которой председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова и председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

Торжественная церемония передачи мини-копий книг в дар запланирована на начало октября текущего года.

Визит белорусской делегации в Александрию стал логичным продолжением развития достигнутых в октябре прошлого года договоренностей о развитии белорусско-египетского гуманитарного сотрудничества.