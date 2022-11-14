«Мингаз»: все газовые хранилища Беларуси заполнены на 100%

Все газовые хранилища Беларуси заполнены на 100%. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер УП "Мингаз" Андрей Вирочкин в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА.

Андрей Вирочкин сказал, что, как и в Европе, в Беларуси есть газовые хранилища. "Сегодня они заполнены в полном объеме", - подчеркнул он.

Помимо этого, все контракты на поставку газа также обеспечиваются в полном объеме. "Вопрос об отсутствии или дефиците газа в рамках отопительного сезона перед Беларусью не стоит", - резюмировал он.