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Экономика

«Мингаз»: все газовые хранилища Беларуси заполнены на 100%

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«Мингаз»: все газовые хранилища Беларуси заполнены на 100%

 Все газовые хранилища Беларуси заполнены на 100%. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер УП "Мингаз" Андрей Вирочкин в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА.

Андрей Вирочкин сказал, что, как и в Европе, в Беларуси есть газовые хранилища. "Сегодня они заполнены в полном объеме", - подчеркнул он.

Помимо этого, все контракты на поставку газа также обеспечиваются в полном объеме. "Вопрос об отсутствии или дефиците газа в рамках отопительного сезона перед Беларусью не стоит", - резюмировал он.

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