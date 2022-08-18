Минеральная вода для лица. Польза

Многие недооценивают значение минеральной воды для кожи, даже не догадываясь, что с ее помощью можно решить ряд проблем и усовершенствовать состояние эпидермиса.

Выделяют такие плюсы применения:

улучшает кровообращение, воздействуя как микромассаж (следствие – здоровый румяный цвет лица);

утренние умывания бодрят на целый день;

безопасность – отсутствие вредных примесей, как в воде из-под крана;

отсутствие шелушения, сухости;

снятие раздражения, аллергии, воспаления;

быстрое заживание трещинок;

сужение пор, устранение сального блеска (актуально для обладательниц жирного типа кожи);

укрепление сосудов;

лифтинг-эффект;

глубокое очищение пор;

универсальность (подходит для всех типов кожи);

за счет оптимального уровня кислотности не разрушает защитный барьер.

Минеральные воды полезны подросткам, страдающим от угревых сыпей. Популярны и среди женщин, борющихся с возрастными изменениями кожи, поскольку препятствуют потере упругости эпителия, устраняют мелкие морщинки.

Несмотря на многочисленные плюсы, минералка имеет и несколько минусов, среди которых:

высокая стоимость (покупка качественных составов известных брендов обойдется недешево, но конечный эффект того стоит);

риск нанесения вреда (в случае выбора средства, которое не подходит конкретному типу кожи; несоблюдения нюансов применения или покупки некачественного товара);

отсутствие эффекта при нерегулярном применении.

Минусов у этого средства значительно меньше, и следование простым правилам позволит легко их избежать.

Противопоказания

Минералка для лица пользуется большим спросом, поскольку практически безвредна. Ее покупают люди разного возраста, с различным типом кожи и несовершенствами. Но существует ряд противопоказаний, при которых косметологи не советуют прибегать к такому виду умываний.

Они основываются на том, что выбранное средство должно соответствовать типу коже и не усугублять имеющуюся дерматологическую проблему.

Так, минералка с высоким содержанием солей, противопоказана в таких случаях:

Наличие раздражений и открытых ранок на коже.

Аллергия.

Сухость и шелушение.

Непереносимость отдельных компонентов.

Не используйте газированную воду, чтобы не пересушить кожу. Оставьте жидкость в открытой емкости на 30-40 минут. За это время газы выйдут, и вода будет готова к применению.

Какую лучше выбрать?

Минералку приобретают для оздоровления организма (профилактика заболеваний, очистительные клизмы, диетическое питание), полезна она и в косметологии. Но в данном случае правила выбора жидкости отличаются. Их немного, но они напрямую влияют на результат ухаживающих процедур.

Критерии выбора

При выборе воды важны такие характеристики:

Срок годности (в пластике он составляет 6 месяцев, в стекле – 24).

Тара (покупайте воду в стеклянной бутылке – продукцию в пластике легче подделать).

Способ изготовления (рекомендована натуральная минеральная вода, добытая в природных источниках. Минерализованный аналог, созданный путем добавления солей, будет малоэффективен).

Место изготовления (изучайте информацию на этикетке: место розлива должно совпадать с местом расположения ключа).

Состав (оптимальный вариант – вода со средней концентрацией солей – до 500 мг/л). Для удаления лоска на жирной коже подойдут составы с большим содержанием солей. Грунтовая слабоминерализованная вода прекрасно тонизирует и смягчает нормальную или сухую кожу.

Какие марки соответствуют каждому типу эпидермиса?

Не каждая вода приведет к желаемому результату – на рынке много некачественных предложений и откровенных подделок.

Способы использования

Существует несколько методов применения минеральной воды для ухода за кожей лица. Ее можно использовать как самостоятельный полноценный продукт для умывания, орошения или протирания кожи кубиками льда. Но полезнее добавлять минералку в косметические рецепты. В итоге получатся домашние маски, лосьоны, тоники.

Пошаговая инструкция применения поможет правильно и максимально эффективно использовать каждый рецепт.

Умывание

Минералка заменяет термальную и мицеллярную водичку, не говоря о жесткой хлорированной водопроводной. Подходит для удаления косметики.

Вечерние умывания качественно удалят загрязнения, улучшат цвет лица, сузят поры.

Не менее популярны протирания. Все, что потребуется – смоченный в воде ватный диск, которым нужно протирать лицо, двигаясь по массажным линиям. При этом полезны легкие надавливания подушечками пальцев.

А если разбавить минеральную воду маслами розы, лаванды или оливы, кожа обогатится полезными активными компонентами.

Орошение

Спреи актуальны в жаркую погоду, в поездках/перелетах, а также в сильно отапливаемых помещениях, когда воспользоваться кремом неудобно или нет возможности. Мелкие прохладные капли моментально освежают. В теплое время года это настоящий musthave, которым можно пользоваться в течение всего дня.

Многие бренды выпускают освежающие спреи (мисты). Но их легко заменят и не менее эффективные средства собственного приготовления.

Вам понадобится:

бутылочка с мелким распылителем,

минеральная вода,

смягчающие эфирные масла (жожоба, жасмин, лаванда, лимон, масло виноградных косточек).

Налейте полстакана воды, добавьте 10 капель любимого масла, смешайте. Разнообразить рецептуру можно, добавив глицерин, витамин Е.

Разместите аэрозоль на расстоянии 20-30 см от лица, равномерно распылите на кожу. Не втирайте жидкость, дождитесь ее естественного впитывания.

Тоники

Увлажняют и тонизируют кожу средства на основе минералки, которые выполняют следующие функции:

восстанавливают кислотно-щелочной баланс после умывания;

убирают ощущение стянутости;

удаляют остатки очищающего средства.

Предлагается 2 рецепта приготовления тонизирующего средства. Первый – очищающий, удаляет ороговевшие клетки, выделения сальных желез.

Ингредиенты:

имбирь – 30 г;

вода – 75 мл;

масло грейпфрута – 7-10 капель.

Очистите и измельчите корень имбиря, залейте горячей водой, настаивайте около двух часов. Затем, процедив жидкость, добавьте цитрусовый эфир. Наносите спонжем или ватным диском два раза в день перед использованием крема. Подходит для всех типов эпидермиса.

Матирующий тоник необходим обладателям жирной кожи. Он устраняет жирный блеск, улучшает цвет лица.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 15 г;

масло календулы – 7 капель;

минералка – 50 м;

нежирное молоко – 20 мл.

Залейте овсянку молоком, закипятите, процедите. В остывшую кашицу добавьте минеральную воду, эфирное масло. Перемешайте. Используйте привычным способом после удаления декоративной косметики или утром перед ее нанесением.

Маски

Маски характеризуются глубинным воздействием на кожу. Активные компоненты, входящие в их состав, на клеточном уровне восстанавливают, устраняют несовершенства.

В зависимости от того, с какой целью будет применяться маска, предложено 3 работающие рецепты на любой случай жизни:

Антивозрастная. Для увядающей кожи актуальна смесь из 20 мл минералки, 10 г овсяной крупы, 2-3 капель мандаринового эфирного масла, 10 мл сока алоэ.

Овсянку нужно перемолоть в пудру (поможет кофемолка), залить горячей водой, соком, добавить эфирное масло.

С помощью косметической кисти нанести густой слой на лицо, смыть спустя 20-30 минут. Такой рецепт снимает усталость, отбеливает кожу, повышает упругость.

Увлажняющая. Донимают шелушения и раздражения? Избавиться от симптомов поможет средство на основе минералки (10 мл), клубники (2 шт.), рисового крахмала (10 г), виноградного масла (10-15 капель). Ягодное пюре соедините со злаком, добавьте остальные ингредиенты, смешайте. На распаренную чистую кожу нанесите маску, через полчаса удалите влажным спонжем.

Для жирной и проблемной кожи. Дерма с угревой сыпью, акне, повышенной секрецией сальных желез нуждается в минеральной воде с повышенным содержанием солей. Регулярное использование защитит от появления гнойничков, покраснений, расширенных пор. Все, что нужно: 20 мл минералки, 5 мл лимонного сока, 10 г косметической глины.

Соедините глину с газировкой, добавьте цитрусовый сок. Распарьте кожу (для этого подойдет горячее полотенце). Нанесите толстым слоем на проблемные участки, уделив особое внимание Т-зоне. Через 10-15 минут смойте прохладной водой.

Эксперты советуют переходить на минеральную воду постепенно. Применяйте ее 2-3 раза в неделю, наблюдайте за реакцией кожи (обычно эффект становится заметен через два-три месяца регулярного применения).

Кстати, не удивляйтесь, если при совместном использовании минеральной воды и очищающих средств (гелей для умывания) они будут пениться несколько хуже, чем обычно.

Лосьон

Водно-спиртовые косметические растворы используются для глубинного очищения кожи от декоративной косметики и прочих загрязнений (в то время как тоник завершает процедуру чистки лица).

Его главная задача – подготовка дермы к нанесению кремов, гелей или других ухаживающих составов, способствование их проникновению в слой эпидермиса с максимально положительным влиянием питательных веществ на клетки кожного покрова.

Лучше всего с этой задачей справляется такой состав, в основу которого входит газировка и алоэ. Сделайте из листа растения кашицу, залейте ¾ стакана воды. Жидкость нужно настоять, процедить. Протирайте лицо дважды в день – утром и вечером (без последующего смывания).

Люди с проблемной кожей дополнительно добавляют корень алтея. Достаточно 10 г сухого растения залить горячей минералкой, оставить на час, процедить. Далее использовать по привычной схеме (помогает при гнойниках, шелушении, угревой сыпи).

Кубики льда

Если цель домашнего ухода за кожей лица – это уменьшение количества морщин, выравнивание тона, придание коже гладкости и свежести, тогда не обойтись без замороженной минералки.

Залейте в формочки для льда воду, 3-4 часов достаточно для заморозки. После чего можно смело протирать лицо, шею, руки.

При желании добавляйте в формочки:

цветки (ромашку, календулу, лаванду),

лекарственные травы (мать-и-мачеху, череду, мяту),

освежающие ягоды (клубника, апельсин, смородина, черника).

Особую пользу процедура приносит по утрам, помогая взбодриться и убрать отечность. Если после использования кубиков появилось покраснение, не стоит волноваться – это нормальная реакция организма.

Заключение

Таким образом, минеральная вода – это доступный источник для поддержания красоты и свежести внешнего вида. С ее помощью можно решить ряд косметологических проблем (избавиться от сухости, шелушения или угревой сыпи, выровнять тон кожи, укрепить сосуды и капилляры, сузить поры, удалить жирный лоск).

По материалам stiralkovich.ru.