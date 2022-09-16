Минэнерго: белорусская энергосистема почти полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Организации Министерства энергетики выполнили основные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Результаты проведенной работы в каждом регионе страны обсудили на заседании отраслевого штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое провел заместитель министра энергетики Денис Мороз. "С учетом озвученных докладов мы видим, что белорусская энергосистема практически полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Еще есть отдельные моменты, на которые нам необходимо обратить внимание. В целом все вопросы должны быть сняты до 1 октября", - отметил он.

По данным энергоснабжающих организаций, в целом по стране выполнены капитальные и средние ремонты 19 энергетических котлов, 6 турбин, 13 водогрейных и 10 паровых котлов. Для повышения надежности работы электротехнического оборудования осуществлены комплексные ремонты 50 подстанций различных классов напряжения. Заменено 136 км тепловых сетей. Завершаются работы по созданию запаса топочного мазута в объеме 300 тыс. т для бесперебойной и устойчивой работы энергоисточников.

Газоснабжающими организациями выполнено комплексное приборное обследование 8,4 тыс. км подземных газопроводов, осуществлена замена 376 единиц оборудования газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, проведена оценка технического состояния 767 км подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет.

По данным на 15 сентября, в стране зарегистрировано более 27 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 92% от их общего количества, а также 9,5 тыс. паспортов готовности теплоисточников - 92% от их общего числа. Инспекторским персоналом Госэнергогазнадзора проведено свыше 28 тыс. обследований электро- и теплоустановок потребителей тепловой энергии и теплоисточников, проверено более 40 тыс. газифицированных многоквартирных жилых домов.