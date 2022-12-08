Минэкономики рассказало, за счет чего будет расти экспорт в 2023 году

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал, за счет чего будет расти экспорт в 2023 году, выступая с докладом о работе экономики в 2022 году и прогнозе на 2023 год на заседании Совета Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Ключевая задача правительства - выйти на вектор, заданный пятилетней программой, обеспечив в 2023 году ВВП на уровне 103,8%. Один из источников роста - экспорт товаров и услуг. "Он планируется на уровне 105,5%, или $48,9 млрд. Прирост в $2,6 млрд будет обеспечен за счет поставок в Россию, на рынки Азии и Африки, расширения сотрудничества с Китаем. Задачи по экспорту будут обеспечены мерами поддержки. Сохраняем финансовые инструменты - указы №534 и №466. Заработают механизмы указа №412 в части поддержки сертификации производства пищевой продукции. Объем экспортного кредитования превысит Br4 млрд", - сказал Юрий Чеботарь.

Он также обратил внимание на то, что опорная точка развития экономики - наращивание инвестиций. Их объем в 2023 году должен составить не менее Br46,8 млрд. Основные направления инвестирования - жилье и инфраструктура к нему (Br8,6 млрд), инфраструктура в регионах (более Br7 млрд), реализация инвестпроектов и техническое переоснащение предприятий (Br31,2 млрд). "Одновременно будем создавать благоприятные условия для инвестиций. Среди ключевых мер: введение института специнвестдоговоров, а также инструментов государственной финансовой поддержки при реализации инвестпроектов", - отметил первый замминистра.

Достижению важнейших параметров прогноза будут способствовать стабильные условия ведения хозяйственной деятельности. "В 2023 году базовая арендная величина планируется на уровне Br16,9. Ставка НДС сохраняется на уровне текущего года. Государство продолжит минимизировать административную нагрузку на бизнес. В электронный формат планируется перевести не менее 100 админпроцедур", - добавил Юрий Чеботарь.