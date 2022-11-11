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Минэкономики проведет переговоры с Китаем о технико-экономической помощи

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Минэкономики проведет переговоры с Китаем о технико-экономической помощи

Министерство экономики уполномочено на проведение переговоров с Китаем о технико-экономической помощи. Соответствующее постановление Совета Министров №764 от 10 ноября 2022 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и Китайской Народной Республики о технико-экономической помощи в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, при необходимости ведомству разрешается вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Также Минэкономики имеет право подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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