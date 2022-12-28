Минэкономики: по итогам года будет произведено импортозамещающей продукции на $25 млрд

В Беларуси по итогам года будет произведено импортозамещающей продукции на $25 млрд. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Импортозамещение стало ключевым механизмом и инструментом противодействия санкционному давлению, драйвером промышленного производства. Кроме того, оно способствует снижению импорта и улучшению нашего платежного баланса. По итогам года будет произведено импортозамещающей продукции на сумму около $25 млрд - это на 10% больше, чем в прошлом году. 50% будет направлено на экспорт. Это достаточно хорошие показатели", - сказал Александр Червяков.

Развивается интеграционное направление. "Сформировано порядка 20 интеграционных проектов. Но мы видим большие резервы в этом направлении", - отметил министр.

Также особое внимание уделяется увеличению локализации. "Это увеличение технологических процессов на территории Беларуси и в кооперации с российскими производителями. Это направление отрабатывается, сегодня Минпром расскажет о результатах", - добавил глава Минэкономики.

Также приоритетным является использование местных сырьевых ресурсов. "Мы очень большое внимание уделяли переработке льна, древесины, кожи. Будем рассматривать, где еще можем углубить нашу переработку", - сказал Александр Червяков.

И еще одно направление развития импортозамещения связано с привлечением малого бизнеса в кооперацию с крупными предприятиями. "Проведено более 20 контактно-кооперационных бирж, заключено свыше 200 контрактов", - проинформировал министр.