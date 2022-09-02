Миллион тонн зерна намолотили аграрии Могилевской области

Могилевская область преодолела по намолотам рубеж в 1 млн т, сообщили в отделе растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"На сегодняшний день в закрома Могилевской области легло чуть более 1 млн т зерна без учета кукурузы на зерно. По предварительным расчетам, ожидаемый валовой сбор в бункерном весе зерновых и зернобобовых культур с кукурузой составит около 1,3 млн т, что на 325 тыс. т больше уровня 2021 года. Наибольший вклад в общий намолот внесли сельскохозяйственные организации Шкловского, Кировского, Могилевского, Быховского и Горецкого районов", - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Ланкуть.

На сегодняшний день в регионе убрано почти 98% площадей.

Например, в Кировском районе валовой сбор зерна увеличен к прошлому году на 14,9 тыс. т (29%), Быховском - на 10,8 тыс. т (25%), Шкловском - 21,7 тыс. т (22%), Могилевском - 14,4 тыс. т (14%). Наибольшей урожайности зерновых и зернобобовых культур достигли в КФХ "Диана" (70 ц/га), СП "Газовик-Сипаково" (67,9 ц/га), ОАО "Рассвет им К.П. Орловского" (58,7 ц/га), СПК "Гигант" (57,2 ц/га), УКСП "Совхоз "Доброволец" (51,4 ц/га).

По словам Анатолия Ланкутя, результатами уборочной кампании 2022 года подтверждается проведение корректировки структуры посевных площадей в сторону увеличения озимых культур до 70% в структуре зерновой группы как наиболее урожайных. Так, средняя урожайность озимых составляет в регионе 34,1 ц/га, яровых - 28 ц/га, наибольшую урожайность показала озимая пшеница - 37,6 ц/га, озимый ячмень - 36 ц/га.