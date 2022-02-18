Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 21 февраля в связи с референдумом
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Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 21 февраля в связи с проведением референдума, заявил журналистам начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси Александр Купченя, передает корреспондент БЕЛТА.
"С 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками милиции будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования", - рассказал Александр Купченя.
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