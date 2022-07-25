Милиционеры предотвратили пожар в Бобруйском районе

Как сообщили в УВД облисполкома, поздно вечером 21 июля наряд Бобруйского РОВД в составе милиционера-водителя ОДС Виктора Лагойка, оперуполномоченного ОУР Владислава Сокола и ответственного дежурного заместителя начальника ОУР Сергея Прищепова заметили возгорание во дворе одного из частных домов в д. Калиновка.

- Милиционеры увидели, что в доме горит оконная рама. Опасаясь, что в доме могут быть люди, сотрудники попытались зайти внутрь, однако калитка была заперта, поэтому им пришлось перебираться через забор. С помощью огнетушителя и подручных средств правоохранители сбили разгорающееся пламя, тем самым предотвратив его распространение на все жилище, - рассказали в УВД облисполкома.

Прибывшие спасатели констатировали факт ликвидированного возгорания, никто не пострадал.