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Спорт

Милиционер Бобруйского отдела охраны участвовал в масштабном забеге над Сожем

ohrana.gov.by 133 0

Милиционер Бобруйского отдела охраны участвовал в масштабном забеге над Сожем

Легкоатлетические соревнования по бегу проходили по территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

В Гомельском полумарафоне любители бега преоодолевали дистанции в 7 км и 21 км.
В забеге приняло участие около 300  участников из всех регионов страны.

В марафоне принял участие милиционер батальона милиции Бобруйского отдела охраны прапорщик милиции Денис Ерошкевич .

На дистанции 21 км прибежал 15 из 142 участников, тем самым установив личный рекорд для себя по времени ЛР 1:22:42сек.

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