Милиционер Бобруйского отдела охраны участвовал в масштабном забеге над Сожем
ohrana.gov.by 133 0
Легкоатлетические соревнования по бегу проходили по территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
В Гомельском полумарафоне любители бега преоодолевали дистанции в 7 км и 21 км.
В забеге приняло участие около 300 участников из всех регионов страны.
В марафоне принял участие милиционер батальона милиции Бобруйского отдела охраны прапорщик милиции Денис Ерошкевич .
На дистанции 21 км прибежал 15 из 142 участников, тем самым установив личный рекорд для себя по времени ЛР 1:22:42сек.
также
-
Бобруйская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва признана лучшей по боксу в Беларуси
-
Милиционер Бобруйского отдела охраны участвовал в масштабном забеге над Сожем
-
«Белшина» обыграла «Слоним» со счетом 4:0
-
12:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” выиграл у команды Гомельской области
-
Бобруйчанин и олимпийский чемпион Александр Богданович избран главой Федерации хоккея Беларуси