Милиционер Бобруйского отдела охраны участвовал в масштабном забеге над Сожем

Легкоатлетические соревнования по бегу проходили по территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

В Гомельском полумарафоне любители бега преоодолевали дистанции в 7 км и 21 км.

В забеге приняло участие около 300 участников из всех регионов страны.

В марафоне принял участие милиционер батальона милиции Бобруйского отдела охраны прапорщик милиции Денис Ерошкевич .

На дистанции 21 км прибежал 15 из 142 участников, тем самым установив личный рекорд для себя по времени ЛР 1:22:42сек.