Миклашевич назвал основные направления будущего обновления Конституции

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич после оглашения заключительной части послания Конституционного Суда Президенту и палатам Национального собрания в беседе с журналистами рассказал об основных направлениях будущего обновления Конституции.

"Конституция - это особый общественный договор об устройстве общества и государства, системе государственной власти, правах и свободах граждан, взаимодействии личности, общества и государства. В настоящее время с учетом итогов прошедшего VI Всебелорусского народного собрания можно выделить некоторые направления возможного обновления основного закона нашей страны", - сказал Петр Миклашевич.

"Первое - определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Второе - уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия, - перечислил он. - Третье - развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. И четвертое - определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан".

Важнейшей задачей на ближайшее время председатель КС считает формирование общественного правосознания и правовой культуры, уважения к основному закону страны, ценностям, которые заложены в Конституции. "И, безусловно, исполнение тех законов, которые развивают конституционные положения, основываются на конституционных нормах и принципах, является основой достижения консолидации и единства общества, стабильного и динамичного развития Беларуси", - убежден Петр Миклашевич.