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Миклашевич: до 1 сентября Президенту представят проект поправок в Конституцию

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Миклашевич: до 1 сентября Президенту представят проект поправок в Конституцию

Как сообщил глава Конституционной комиссии Пётр Миклашевич, проект изменений в Конституцию страны должен быть представлен главе государства до 1 сентября, сообщает БЕЛТА.

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