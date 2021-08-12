Миклашевич: до 1 сентября Президенту представят проект поправок в Конституцию
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Как сообщил глава Конституционной комиссии Пётр Миклашевич, проект изменений в Конституцию страны должен быть представлен главе государства до 1 сентября, сообщает БЕЛТА.
На очередном заседании Конституционной комиссии сегодня рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон страны на основе замечаний членов Конституционной комиссии.
Как ранее сообщалось, поправки в Конституцию касаются сроков ряда полномочий Президента и сроков его пребывания в должности, срока полномочий парламента, работы ЦИК, финансирования электоральной деятельности и др. После принятия документ будет вынесен на референдум.
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