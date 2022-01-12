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Референдум 2022

Михаил Желудов провел диалоговые площадки по обсуждению изменений в Конституцию

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Михаил Желудов провел диалоговые площадки по обсуждению изменений в Конституцию

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов встретился сегодня с коллективами колледжа им.А.Е.Ларина и строительного колледжа.

Михаил Викторович подробно рассказал участникам диалоговой площадки о предложенных изменениях Конституции Республики Беларусь. Встреча прошла в формате оживленной беседы. Участники активно задавали вопросы и получали на них развернутые ответы. Живой интерес бобруйчан  к теме еще раз свидетельствует о том, что граждане небезразличны к проекту Основного Закона страны, в которой они живут.

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