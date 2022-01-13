Михаил Желудов об изменениях в Основном законе страны

Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов:

– Проект новой Конституции – это эволюционный путь развития государства на ближайшие десятилетия: очень важно, чтобы общество развивалось без потрясений.

Изменения обращены в будущее и в новые поколения, поэтому значительно, что в проекте Конституции заложены все базовые для молодежи принципы – патриотизм, семья, здоровый образ жизни, стремление к самосовершенствованию. В целом проект обновленной Конституции закрепляет фундаментальные ценности, характерные для всех белорусов.

Хорошо, что проект появился заранее и каждый гражданин имеет возможность внести свои предложения, стать соавтором Основного закона страны. Референдум – один из высших элементов народовластия.