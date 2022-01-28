Михаил Желудов о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию
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Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов: "Сегодня проходит важное событие для страны, ведь Президент обозначит тот курс развития, от которого во многом зависит будущее каждого из нас. Значимо и то, что Президент обращается с Посланием накануне знакового политического события - Референдума. Для меня наиболее важно во время встречи услышать ответы на вопросы внешней политики, в том числе, внешнеэкономической, так как сегодня мы находимся в достаточно непростых отношениях со странами-соседями: Украиной и Польшей".
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