Михаил Орда: «На ВНС важно услышать голос молодежи»

Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси во время общения с молодежью. Встреча с активом состоялась в рамках профсоюзных обучающих курсов «Беларусь – страна исторической памяти». Представители промышленных предприятий, учреждений культуры и здравоохранения обсудили с главой национального профцентра актуальные вопросы, в числе которых – законопроект о Всебелорусском народном собрании.

– Историю нашей страны создают простые люди – так было всегда. Те, кто ежедневно и добросовестно работает, кто предан не только родному предприятию, но и государству. Справедливо, что именно представители трудовых коллективов будут участвовать в принятии судьбоносных решений для нашего общего будущего, – отметил лидер национального профцентра Михаил Орда.

Как подчеркнул председатель ФПБ, Всебелорусское народное собрание создаст нужный баланс в обществе, когда все граждане смогут в равной степени выносить свои вопросы и предложения. Это и есть истинное народовластие и настоящая демократия, а не декларативная и голословная, которой так кичится Запад.

– У них там политики гнут свою линию, продвигая исключительно свои интересы. При этом никто не думает о том, как это может отразиться на людях. Политические партии нередко связаны с крупным бизнесом. В итоге представители власти играют в свои игры, борясь за собственное благополучие, наплевав на остальных, – отметил Михаил Орда. – Всебелорусское народное собрание позволит услышать голоса и мнения всех.

Голос молодежи – в том числе. Это особенно важно, ведь современное поколение – активное, инициативное, ему есть что предложить стране. Поэтому неудивительно, что вопрос о выдвижении своей кандидатуры в ВНС чаще всего звучал именно от молодых. Например, о такой возможности спросили студенты педагогического университета им. Максима Танка и специалисты Гродненского УП «Цветлит».

– Молодые люди хотят быть услышаны, и такая возможность у них, безусловно, будет, – заключил Михаил Орда.

Отметим, что сегодняшний модуль был заключительным. Его участники признавались, что всё – начиная от организации и заканчивая содержанием лекций – достойно наивысшей оценки.

– Интересные практические занятия, харизматичные лекторы, творческий подход к обучению – все это способствовало развитию коммуникативных навыков, лидерских качеств, ораторских способностей, – отметила представитель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Елена Зейдель. – Полезно было встретиться с руководством Федерации профсоюзов и отраслевого министерства, чтобы услышать ответы на наши вопросы или обратить внимание на существующую проблему. И конечно, порадовали культурная программа и знакомство с коллегами по всей стране. Хотелось бы, чтобы встречи в таком формате проходили чаще.

Юлия КУЛИК. Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

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