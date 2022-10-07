Михаил Орда: любая цена должна быть строго обоснована

В Беларуси необходимо установить четкие правила ценообразования. Такое предложение выдвинул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на совещании Президента Александра Лукашенко с экономическим блоком правительства.

– Любая цена должна быть строго обоснована, – заявил лидер национального профцентра. – Тех, кто не хочет подчиняться общим правилам, надо убирать с рынка. Там должна быть четкая и понятная дисциплина для всех. Тогда останутся только добросовестные игроки бизнеса. А те, кто растягивают рынок и работают, по сути, в теневом бизнесе, просто уйдут.

Предложение обосновано. В конце концов, заработная плата трудящихся строго регламентирована: есть тарифные ставки, разряды, производительность труда. Поэтому и человек рассчитывает, что такие же правила будут распространяться и на ценообразование. Причем не только на продукты первой необходимости, но и на рынок в целом. Ведь кошелек один, а ежемесячных трат много – еда, одежда, коммуналка…

Однако что получается на практике? Любое колебание на рынке – и частники, которые завозят импорт или оказывают услуги, начинают взвинчивать цены. Объясняют свое решение достаточно туманно – таким образом они якобы покрывают мифические риски. А на деле получается, что покупают доллар на бирже по 2,5 рубля, а в итоговую стоимость закладывают тот же доллар на порядок дороже. Государственные промышленные или сельские предприятия такого себе позволить не могут: чтобы поднять стоимость, им надо пройти все согласования и получить не одно разрешение.

– Это не что иное, как скрытая спекуляция. Получается, частники играют на рынке сами по себе, разматывают цены, создавая повод двигать цены другим. Этим создаются искусственные условия для раскрутки инфляции. Такое поведение, на наш взгляд, должно строго караться. Сегодня время требует не ужесточить, а жестко разобраться, – подчеркнул Михаил Орда.

Впрочем, на инфляцию влияют не только недобросовестные частники, но и те, кто занят в нелегальной экономике. То есть официально не работают, не отчисляют налоги, но при этом пользуются всеми социальными гарантиями. То есть живут за счет других.

– Это вопрос справедливости в обществе. Кто-то пашет на заводе и вкалывает в две смены, отчисляет все налоги. А кто-то просто набивает карманы и бесплатно лечится, учится, пользуется всеми социальными благами, – отметил Михаил Орда. – Социалка – это большая затратная часть для государства. И если часть населения просто пользуется этими гарантиями, но не компенсирует затраты на них, то это негативно сказывается в целом на финансовой системе.

Затронул председатель ФПБ и еще одну больную тему: рост цен на фрукты и овощи в зимний период. Причина банальна – белорусской продукции в магазинах не хватает, ее место занимает импортная, более дорогая. И это с учетом того, что капусты, моркови, лука, свеклы в стране выращивается с избытком, а стабилизационные фонды заполнены. Профсоюзы видят проблему в том, что поставщики товаров не обязаны забирать продукцию с этих овощехранилищ и реализовывать ее через свою торговую сеть.

– Чтобы кардинально решить этот вопрос, надо увязать торговлю и производителей в одну систему прогнозирования, закладки, хранения необходимого для внутреннего рынка объема овощей, – заявил Михаил Орда. – То есть те, кто торгует плодовоовощной продукцией, должны заключать долгосрочные договоры с производителями на ее поставку и продажу. Это поможет круглогодично держать стабильные цены на нашу продукцию.

Важный момент: для заключения такого договора должна быть предусмотрена хотя бы минимальная предоплата. Это дисциплинирует заказчика, а для фермера станет гарантией того, что его труд не пропадет. В этом году, к примеру, в Столине происходили случаи, когда аграрии были вынуждены просто уничтожить продукцию, так как не смогли ее продать. Дошло до абсурда: цена на раннюю капусту у столинцев была от 60 до 80 копеек, при этом населению такую же капусту из Узбекистана и Таджикистана продавали в районе 3 рублей и выше за кило.

– Примеров, когда наша более дешевая продукция вытесняется импортом, который в разы дороже для населения, много. Это неправильно. Отечественная продукция должна быть в приоритете, – заключил Михаил Орда.

Подготовила Юлия КУЛИК, 1prof.by. Фото БЕЛТА