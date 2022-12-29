Международный симпозиум кондитеров пройдет в Минске 24-25 мая

Международный симпозиум кондитеров Food Prom Confectionery пройдет в Минске 24-25 мая, сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

На симпозиуме речь пойдет о самых актуальных отраслевых вопросах развития рынка кондитерских изделий в Беларуси, России, странах ЕАЭС, мировых трендах, опыте ведущих предприятий, изменении потребительских предпочтений в условиях пандемии, вопросах стандартизации и технического регулирования и т.д.

Мероприятие ставит перед собой задачи по решению вопросов интеграции, практического взаимодействия, обмена опытом, перспектив развития кондитерской отрасли, ознакомления с инновациями отрасли и достижениями в области технологий и оборудования, налаживания прямых контактов с производителями, ритейлом и поставщиками, популяризации отечественных товаров и поиска путей повышения экспортного потенциала.

На симпозиуме будут проходить дискуссии, круглые столы, неформальные встречи. Также состоится выставка-презентация фирм-производителей и поставщиков сырья, оборудования для кондитерской отрасли.

Организаторы симпозиума - концерн "Белгоспищепром", журнал "Пекарь&Кондитер" при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.