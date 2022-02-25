Международный наблюдатель: в Беларуси созрели общественные условия для референдума

В Беларуси созрели общественные условия для референдума. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Николай Межевич по итогам встречи с председателем Минской городской комиссии по референдуму Василием Панасюком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституционный референдум - важнейшая часть доработки, совершенствования, уточнения политической системы Республики Беларусь. Мы живем в столь динамичном мире, и говорить о том, что те или иные нормы Конституции принимаются на столетия, уже нельзя. Думается, что предлагаемые изменения будут способствовать укреплению демократии, а самое главное - социально-экономическому и политическому развитию республики", - сказал Николай Межевич.

Он рассказал, на что в первую очередь обращают внимание международные наблюдатели. "Будем обращать внимание на технические условия голосования, ибо принципы демократии подразумевают, что волеизъявление должно быть тайным. Будем смотреть на организацию с точки зрения наличия наблюдателей, работы членов комиссий. Безусловно, мы приехали посмотреть и общую ситуацию в Минске и других городах республики. С точки зрения того, что выборы и референдум могут проводиться только в условиях, когда в обществе достигнуто определенное взаимопонимание и совместное желание работать на всеобщую пользу. Сейчас действительно созрели общественные условия, поэтому затягивать нельзя, и раньше провести его тоже было невозможно. Я искренне надеюсь, что граждане Беларуси придут на референдум и сделают правильный выбор", - подчеркнул он.