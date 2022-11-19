Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 80 странах мира.

Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами.

По мнению учредителей Дня, эта дата побуждает мужчин приучать мальчиков к ценностям, характеру и обязанностям быть мужчиной. Махатма Ганди сказал: «Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире». Только когда все общество — и мужчины, и женщины — подает пример, только тогда можно создать справедливое и безопасное общество, которое даст каждому возможность развиваться и процветать.

В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные роли мужчин в обществе. Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его тематика. Несмотря на то, что ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», «Излечение и прощение», «Позитивная роль мужчин», «Улучшение отношений между мужчинами и женщинами» и другие), каждое государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя тему.

Кстати, не стоит путать этот праздник с Всемирным днем мужчин, который появился по инициативе первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и отмечается в первую субботу ноября.

По материалам calend.ru.