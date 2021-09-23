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Спорт

Международный марафон состоится в Могилеве 3 октября

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Международный марафон состоится в Могилеве 3 октября

Международный марафон состоится в Могилеве 3 октября. Об этом рассказали в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Марафон будет состоять из трех дистанций: 42 км 195 м, 10 км и 4 км. Старт и финиш – на площади Славы областного центра.

Для участия в марафоне уже открыта регистрация в режиме онлайн. Она проходит на сайте www.42195.by (ближайшие события).

Для регистрации необходимо:
1. Создать «личный кабинет» на сайте 42195.by (если нет личного кабинета) и зарегистрироваться на мероприятие;
2. Для командной заявки (организации, школы, института и т.п.) необходимо заполнить форму заявки на сайте www.42195.by).

Дистанция: 42 км 195 м
Возрастные группы: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Дистанция 10 км
Возрастные группы: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Дистанция 4 км – без возрастных групп.

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