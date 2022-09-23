23 сентября отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages), призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Инициатором резолюции 72/161 выступила Всемирная федерация глухих (World Federation of the Deaf, WFD). По данным этой организации, в мире проживают свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром. Существуют около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признает жестовые языки полноправными естественными языками.

Провозглашая дату, ООН стремилась подчеркнуть роль жестовых языков в реализации прав и свобод людей, являющихся инвалидами по слуху. Это соответствует принципам Программы устойчивого развития общества, согласно которым защита прав и свобод людей, а также защита языкового и культурного многообразия являются важнейшими шагами на пути к достижению ее целей.

Резолюция ООН призывает государства заботиться о том, чтобы всем нуждающимся был обеспечен ранний доступ к языку жестов, организовано качественное образование для глухих людей, а изучение жестовых языков приобрело наиболее облегченные и доступные формы.

Выбор даты при учреждении Международного дня жестовых языков пал на 23 сентября, как на день, в который в 1951 году была учреждена Всемирная федерация глухих. Кроме того, Международный день жестовых языков выпадает и на отмечаемую с 1958 года ежегодно на последней полной неделе сентября Всемирную неделю глухих.

Обретший официальный статус, Международный день жестовых языков сделал сообщества глухих по всему миру более сплоченными. Традиционно теперь эта дата отмечена проведением мероприятий по информированию и просвещению населения разных стран о проблемах глухих людей, о том, какую роль в их жизни играют жестовые языки.

В Москве, как и во многих других городах мира, ежегодно в сентябре проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Всемирной недели глухих и Международного дня жестовых языков. Одним из наиболее ярких мероприятий стал Фестиваль жестового языка, который проводится в парках российской столицы. Волонтеры на аллеях предлагают всем желающим познакомиться с языком жестов и даже освоить основные из них (способ поздороваться и познакомиться). Язык жестов в России, где проживает свыше 13 миллионов глухих, обладает государственным статусом.

До сих пор общение на языке жестов распространено в подавляющем большинстве случаев только среди глухих людей. Желание предоставить возможность изучения пусть даже в упрощенной форме жестового языка для всех желающих сделало бы мир добрее и позволило преодолеть барьер, который стоит на пути общения глухих людей с людьми, не утратившими способность слышать. Ну, а пока язык жестов изучают на специальных курсах или факультетах, где проходят подготовку будущие сурдопереводчики.

По материалам calend.ru.