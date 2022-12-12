12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (International Universal Health Coverage Day).

Вопрос повышения внимания к здоровью населения планеты неоднократно становился темой обсуждения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, а также Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Еще в 2012 году Генассамблея приняла резолюцию, адресованную всем государствам-членам ООН, которая являлась призывом усилить все возможные меры для достижения глобального результата: всеобщего охвата населения планеты услугами здравоохранения. Это означало достижение такого уровня развития, при котором качественные медицинские услуги, начиная от диагностики и профилактики заболеваний и заканчивая передовыми методами их лечения стали бы доступны широким слоям населения, независимо от их социального статуса и положения.

В своей резолюции, Генеральная Ассамблея ООН обращалась не только к государствам в лице их органов власти, но и к медицинским организациям, структурам гражданского общества и представителям бизнеса, поскольку достижение поставленной цели напрямую зависит как от политической воли властей, так и от позиции по этому вопросу представителей гражданской общественности.

Нельзя забывать и о финансовом факторе, который также играет в решении этого вопроса ключевую роль, так как государство должно изыскивать дополнительные средства на финансирование проектов, моделей развития, перспективных медицинских технологий и системы здравоохранения в целом, и участие в этом процессе представителей бизнеса может играть очень большую роль. Создание благотворительных фондов, оказывающих поддержку больным людям, становится серьезной помощью для многих людей, а когда речь заходит о здоровье детей, то участие таких организаций в решении проблем со здоровьем приобретает бесценный характер.

Низкий уровень медицинских услуг в ряде государств мира приводит к тому, что там регулярно свирепствуют эпидемии, жертвами которых становятся тысячи людей. Социальное расслоение в развитых государствах наряду с высокой стоимостью оказания медицинских услуг и препаратов также становится серьезной проблемой для широких слоев населения, относящихся к определенной социальной группе, выделенной по принципу уровня благосостояния и называемой социально уязвимой, незащищенной категорией.

В декабре 2017 года ООН в резолюции 72/138 объявила 12 декабря Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения. Конечной целью должны стать: укрепление физического и психического здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, повышение уровня благополучия и благосостояния, выход общества на новый уровень гуманистических принципов сосуществования.

Важным условием успешности реализации поставленной задачи становится и воспитание у подрастающих поколений чувства взаимопомощи, сопротивления безразличию к судьбе тех, кто находится рядом и нуждается в поддержке. Построение общества по такому принципу становится важнейшим фактором, без которого не будут осуществлены никакие гуманистические задачи.

В последние годы пандемия COVID-19 стала проверкой на прочность для систем здравоохранения во всем мире. Хотя суровые уроки, извлеченные из нее, не новы, а страх и неравенство отражают повседневную реальность миллионов людей, страдавших и до пандемии, сами масштабы этого кризиса подчеркнули острую необходимость в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения. Больше лидеров, чем когда-либо, обращают на это внимание, и больше людей, чем когда-либо, требуют перемен.

Всеобщий охват населения медицинской помощью и доступ к качественному медицинскому обслуживанию послужат укреплению физического и психического здоровья людей, повышению благополучия и увеличения средней продолжительности жизни. Никто не должен быть забыт.

По материалам calend.ru.