Международный день «Врачи мира за мир»

«Врачи мира за мир» — это международный день, который был предложен организацией Врачи мира за предотвращение ядерной войны. Он отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945 года.

Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей повседневной работой. Ведь именно врачи спасают человеческие жизни.

Вот уже более 70 лет, каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут утра японский город Хиросима замирает — минута молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945 года, когда на мирный город была сброшена атомная бомба. Также в этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском Парке Мира, где горит вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно, ошибка не повторится».

В результате этой бомбардировки были убиты и пропали без вести около 100 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению более 160 тысяч человек, и до сих пор жертвы этого события продолжают умирать от лучевой болезни.

А еще через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город — Нагасаки...

Спустя 10 лет после этих трагических событий, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия, а в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор Раротонга).

Организация Врачи мира за предотвращение ядерной войны (ВМПЯВ) (англ. International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW) — международное движение работников здравоохранения, деятельность которого направлена на предотвращение ядерного конфликта и поощрение ядерного разоружения. Организация была основана в 1980 году американским профессором кардиологии Гарвардского института общественного здоровья Бернардом Лауном и советскими докторами медицинских наук, директором Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР Евгением Чазовым и академиком АМН СССР Леонидом Ильиным. С тех пор крупные отделения «Врачей мира» появились в десятках странах мира, и сегодня это движение объединяет в своих рядах свыше 200 тысяч врачей, и число его сторонников продолжает расти. Ежегодно 6 августа они организуют различные благотворительные и просветительские акции.

