Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day), который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

Инициаторами учреждения даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период.

Тигр находится под международной охраной, внесён в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу России и другие охранные документы различных стран. Полный запрет охоты на тигров действует ещё с 1947 года, в 1955 году был запрещён, а затем строго ограничен отлов тигрят.

К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей. За последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира.

Но в связи с принятыми мерами, в 2020 году эксперты отметили рост числа тигров в мире. В одной только Индии численность диких тигров оценили в 2600-3350 особей. Это примерно 75% от их общей популяции в мире. В соседнем Непале, где в 2009 году обитал 121 тигр, в 2020 году их стало 235. Аналогичная картина наблюдалась в Бутане и Китае, где тигров видят все чаще. Это говорит о том, что меры по их сохранению приносят плоды.

Главная же цель проведения Международного дня тигра – информирование широкой общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. К данному Дню в разных странах приурочено множество соответствующих мероприятий – тематические выставки, телепередачи, экскурсии в зоопарках, благотворительные и просветительские акции и многое другое.

Из девяти известных подвидов тигра в настоящее время сохранились только шесть. Бенгальский тигр – самый многочисленный подвид (40% от всей численности вида), обитает в Индии, Бангладеше, Бутане, Непале. Амурский тигр – один из редких (около 11%) и наиболее крупный из всех известных подвидов живёт в Приморском и Хабаровском краях России, а также на северо-востоке Китая. Малайский тигр – признан как подвид только в 2004 году, обитает в малайзийской области полуострова Малакка. В Китае обитает Китайский тигр, а в Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже и Вьетнаме – Индокитайский тигр. Самый маленький из существующих подвидов (около 150 кг) – Суматранский тигр встречается только на индонезийском острове Суматра.