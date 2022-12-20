Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Поэтому этот День является:

днем, когда мы празднуем наше единство в разнообразии;

днем, когда мы напоминаем правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений;

днем, который содействует повышению уровня информированности общественности о солидарности как одной из основополагающих ценностей;

днем, когда мы обсуждаем пути содействия укреплению солидарности для достижения Целей развития тысячелетия, в том числе ликвидацию нищеты;

днем действий в защиту новых инициатив, касающихся искоренения нищеты.

Международный день солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, освещается всеми средствами массовой информации, включая статьи в журналах, речи на официальных мероприятиях, заметки в веб-блогах отдельных лиц, групп и заинтересованных организаций.

На документах и материалах, способствующих продвижению Дня, можно увидеть эмблему ООН — проекцию Земли, центрированную на Северном полюсе, которая охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих уровни долготы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир.

По материалам calend.ru.