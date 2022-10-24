Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причем каждый год он посвящен определенной теме.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек (International Association of School Librarianship, IASL) Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. В октябре этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек (International School Library Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке».

Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для проведения мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые, впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли долговременные мероприятия — такие, например, как сбор книг в течение всего месячника.

В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год была заложена основа традиционной программы месячника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей, презентации профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для школьников (конкурсы, конференции, выставки, сборы книг) и их родителей и учителей.

Эти традиции празднования сохраняются и сегодня и приобретают все более массовый характер.

Кроме международных дня и месячника школьных библиотек, российские школьные библиотекари наравне со всеми своими коллегами отмечают профессиональный праздник весной — Общероссийский день библиотек приходится на 27 мая.

По материалам calend.ru.