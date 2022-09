Среди прочих памятных дат ООН, направленных на достижение целей Программы устойчивого развития, есть и такие, которые направлены на актуализацию проблем, связанных с отсутствием баланса между производством и потреблением продовольственных товаров в разных частях планеты при том, что в отдельных ее регионах население регулярно переживает недоедание и даже голод.

Среди таких памятных дат особое место занимает учрежденный Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction), отмечаемый ежегодно 29 сентября. Принятие резолюции (А/RES/74/209) состоялось в декабре 2019 года.

Решение было принято на основе данных, составленных и проанализированных ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) и ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде). Согласно представленным данным, мир теряет около трети всех производимых продовольственных продуктов. Этот процесс составляют потери в процессе производства и доставки продовольствия в сеть реализации, а также превращение продовольственных продуктов в пищевые отходы на этапе продажи и в процессе потребления.

Так, около 14% производимого продовольствия теряется на этапе от сбора урожая до поступления в розничную торговлю, при этом оценки показывают, что в потери и отходы уходит 17% от всего мирового производства продовольствия.

Выявление такого объема потерь и порчи пищевых продуктов на фоне серьезной проблемы недостатка продуктов питания в отдельных регионах планеты подталкивает ООН обратить внимание представителей производственной сферы, сферы доставки и реализации продовольственных продуктов на эту проблему, подойти к ее преодолению путем более рационального подхода, повышения культуры производства, переработки, доставки, реализации с целью сократить объемы потерь и порчи продуктов. С таким же призывом ООН обращается и к простым гражданам, являющимся конечными потребителями продуктов питания.

Сокращение потерь в процессе производства и доставки продовольственных товаров в розничную торговую сеть позволит, по мнению специалистов ФАО, в решении проблемы недоедания и голода в ряде развивающихся стран. ООН обращает внимание и на те затраты, которые понесли производители, продавцы и потребители продовольственных товаров, по тем или иным причинам оказавшихся потерянными или превратившихся в отходы. Фактически эти затраты (финансовые, энергетические, трудовые) оказываются бесполезными. А ведь доля только энергетических затрат на продовольственные товары, оказывающиеся в отходах, составляет порядка 35%. Кроме того, пищевые отходы пополняют те объемы отходов, которые необходимо переработать с учетом поддержания экологической безопасности, что в свою очередь также требует задействовать огромные ресурсы.

По материалам calend.ru.