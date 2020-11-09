Международный День против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается 9 ноября

Сегодня Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

Дата скорбная, потому что именно в ночь с 9-го на 10-е ноября в 1938-м году начался массовый еврейский погром в Германии. «Хрустальная» или «ночь разбитых витрин» положила начало Холокосту. Всего в мире жертвами стали 6 миллионов человек.

В Беларуси было убито и замучено более восьмисот тысяч евреев. В память о них созданы мемориалы. Самые известные – «Яма» в Минском гетто, кстати, он долгое время был единственным памятником жертвам Холокоста в Советском союзе, урочище Благовщина в Тростенце и другие.

ont.by