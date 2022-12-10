10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

К сожалению, немногие люди на земле знают, что и у братьев наших меньших существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она составлена именно на основании Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных.

«Всеобщая декларация прав животного» (Universal Declaration of Animal Rights) была представлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициативе Международной Лиги Прав Животных в нее были внесены некоторые изменения и дополнения.

Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни.

Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания. Сегодня таких принципов придерживаются миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в обществе гуманного отношения к ним.

Хотя во многих странах законы существуют, согласно которым граждане, виновные в жестоком обращении с животными, несут уголовную ответственность в зависимости от тяжести деяния, но есть и другие государства, где на животных смотрят как на имущество или биологический объект, а наказание за причинение им вреда носит чисто символический характер.

К тому же, помимо законотворческой работы, необходимо проводить просветительскую и образовательную деятельность среди детей и подростков на предмет прав животных и обязанностей человека по отношению к братьям нашим меньшим. Система народного воспитания и образования любой страны должна быть нацелена на то, чтобы человек с детства понимал и соблюдал права животного.

Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, меха, опыты и развлечения. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия – пикеты и шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты и выставки, конкурсы и т.д.

В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди самых известных акций последних лет – это всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 самых оригинальных и полезных продуктов для российских вегетарианцев), международный конкурс «Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии с планетой» с участием российских звезд-вегетарианцев и другие. Среди главных достижений – это когда в 2009 году природоохранные организации при мощной поддержке российской общественности и творческой интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. Таким образом, Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту кровавую бойню.

По материалам calend.ru.