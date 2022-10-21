Как отметили День повара в Бобруйске те, кто готовится им стать

«Вкусной» датой в 2004 году было определено 20 октября. Кулинары всего мира отмечают профессиональный праздник – Международный день повара. Этот день, провозглашенный Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров, сегодня становится все более популярным. Праздник отмечается более чем в 70 странах и имеет традиции. Проводятся конкурсы поварского искусства, мастер-классы, выставки и дегустации. Размах торжества приобрел нешуточный характер и в нашем торгово-экономическом колледже, ведь именно там готовят к одной из самых «вкусных» и популярных профессий. Конкурсы и мастер-классы в учебном заведении растянулись на всю праздничную неделю.

Примечание: просьба к тем, кто голоден, перекусить, иначе текст будет труден для восприятия.

Так, 18 октября учащиеся и преподаватели устроили День белорусской кухни. Мастер производственного обучения приветствовала пришедших в бар-кафе, где был сервирован стол для подачи блюд. Пока еще поварята рассказали о блюдах, переводили названия белорусских блюд на русский язык. Были раскрыты секреты приготовления исконно белорусского блюда из теста. Учащиеся попробовали свои силы в формовании вареников с картофельно-грибной начинкой. Завершилась встреча дегустацией иван-чая с медом.

17 октября состоялся мастер-класс «Оформление и подача закусок с масляными смесями». Все желающие попробовали себя в роли изготовителя масляных розочек и не только. Состоялось также внеклассное мероприятие «Повар и магия искусства», где была представлена занимательная информация о художниках, изображавших в своих работах поваров, необходимо было отгадать тематические загадки, продолжить пословицу. Мастера производственного обучения выбрали различные игровые формы проведения внеклассного мероприятия. Проведена дискуссия с учащимися о поварских форме, колпаке, брюках, то есть было не только занимательно, но и познавательно.

Настоящий повар должен быть еще и быстрым, поэтому на праздничной неделе в перерыве между парами педагоги провели среди учащихся конкурс «Быстрейший повар».

Мастера производственного обучения перед началом конкурса продемонстрировала нарезку картофеля средним кубиком. Затем состоялась кулинарная эстафета среди учащихся 522-й, 322-й, 422-й, 7-й учебных групп, которые должны были надеть на скорость спецодежду, очистить картофель и нарезать кубком, а в заключение выполнить задание, находящееся в воздушном шаре: сложить нарезанный картофель в виде сердца или треугольника. В конце мероприятия прозвучали загадки о продуктах питания. Активное участие приняли также учащиеся учебных групп №№521, 421 и 321.

А уж 20 октября почти весь колледж собрался в актовом зале. Будущие повара получали поздравления с почти профессиональным праздником и участвовали в забавных конкурсах. Продемонстрировали мастерство карвинга (фигурное вырезание и нарезание продуктов) на скорость, определение названия блюда с завязанными глазами – ориентировались на запах и вкус. Еще ребята описывали применение утвари, которая редко используется дома и часто в ресторанах. Призом за участие были сладкие лакомства. Ребята были увлечены и задорны, и хочется верить, что вскоре в городе в ряду первоклассных поваров прибудет.