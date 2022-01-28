Международный день популярного конструктора Lego

28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлечённых сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» становится название «Лего». И праздник этот носит название Международный день ЛЕГО (International LEGO Day).

Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после того, как её создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо».

Торговая марка «LEGO» была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал город Биллунд в Дании. Он располагается здесь и в настоящее время вместе с самым большим в мире Леголендом (дат. Legoland — «Страна ЛЕГО») – парком отдыха и развлечений, городом, построенным целиком из элементов конструктора ЛЕГО и открытым в 1968 году. Кстати, сегодня в мире существует семь «Леголендов», расположенных в разных странах мира.

Компания сумела создать продукт, ориентированный на разные возраста, без жёсткой привязки основного принципа и элемента к полу ребёнка, хотя в современном каталоге ЛЕГО существуют отдельные серии, предназначенные для мальчиков и девочек. Продукция компании сохраняет на протяжении всей своей истории неизменно высокий стандарт качества, отличающий конструкторы ЛЕГО от аналогов и подделок. Для большинства детей ЛЕГО – это интересный, очень часто желанный подарок, вызывающий неизменно восторженные эмоции и приносящий радость.

Началу производства конструктора предшествовал старт выпуска игрушек из пластика в 1947 году. А в 1949 году появился и ранний вариант знаменитого конструктора ЛЕГО. В основу его были положены модернизированные кирпичики английской фирмы Kiddikraft. В тот момент только высочайший стандарт качества, заложенный её создателем, позволял компании выдерживать конкуренцию с традиционными деревянными конструкторами и представлениями общества о том, какой должна быть детская игрушка. Спустя почти 10 лет, 28 января 1958 года компания запатентовала современный кирпичик ЛЕГО, использующийся как основа для всех выпускающихся по настоящее время конструкторов компании. Тогда же был выбран и новый материал для элементов конструктора – АБС-пластик. Именно эту дату и начали отмечать, как Международный день ЛЕГО.

Компания неоднократно меняла свой логотип (последний раз в 1998 году), но оставалась верна изначальным принципам: высокое качество и универсальность. Все элементы конструктора абсолютно взаимодополняемы, они выполнены из экологичных, гипоаллергенных материалов. По некоторым данным в составе конструктора даже присутствует вещество, позволяющее обнаружить на рентгене случайно проглоченный ребёнком элемент.

Конструкторы позволяют развивать творческое воображение, дают ребёнку возможность представить себя в роли архитектора, конструктора машин и самолётов, устраивать игры, полностью выстроенные на основе собранных моделей конструктора, а универсальность элементов даёт неограниченный простор для реализации самых необычных фантазий и проектов, творчества, где ограничителем служит только количество имеющихся кирпичиков. Взрослые, принимающие участие в сборке конструктора вместе с детьми, нередко «надолго зависают» и не могут оторваться от конструктора с яркой пошаговой инструкцией, способного вызвать интерес и увлечение даже у них.

В современном мире гаджетов живая игра приобретает намного большую ценность. Работа с элементами конструктора позволяет развивать у ребёнка мелкую моторику, внимательность, усидчивость, терпение, воображение, фантазию, а успешное завершение процесса – повышение самооценки.

На сегодняшний день каталог компании представляет собой разнообразные серии конструкторов разной возрастной, половой направленности, а также разного уровня сложности: от простых увеличенных в размере наборов для самых маленьких детей до наборов, в которых присутствуют микроконтроллеры, датчики и электродвигатели, способных увлечь даже взрослого человека. Все они подразделяются ещё и на тематические группы. Ассортимент наборов постоянно пополняется. Все они производятся на заводах и производственных линиях в Дании, Чехии, Венгрии и Мексике.

Популярность конструктора такова, что несколько наборов из его ассортимента побывали даже в космосе в 2011 году. Среди достижений энтузиастов-поклонников ЛЕГО стоит упомянуть огромную модель самолёта в масштабе 1:1, созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров, железную дорогу протяжённостью порядка 4 километров. Конструктор лёг в основу ряда мультипликационных проектов на основе существующих фильмов, где обстановка и действующие персонажи – элементы и анимированные фигурки Лего.

calend.ru