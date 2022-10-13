Международный день по снижению риска бедствий (англ. International Day for Disaster Reduction) ежегодно отмечается 13 октября. В этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Впервые он был отмечен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 44/236 от 22 декабря 1989 года, как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Decade for Natural Disaster Reduction) — 1990-1999.

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение продолжать ежегодно отмечать эту дату как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий во вторую среду октября в качестве одного из инструментов, содействующих формированию глобальной культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовности к ним.

21 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции № 64/200 постановила провозгласить 13 октября датой празднования Дня и поменяла название на Международный день по уменьшению опасности бедствий. А в 2018-м Генеральная Ассамблея приняла решение (резолюция A/RES/73/231) переименовать этот День в Международный день по снижению риска бедствий. Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.

Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий преследует, прежде всего, цель доведения до сведения широкой общественности важности задачи предотвращения и проведения разъяснительной работы среди населения и общин, которые наиболее подвержены опасности стать жертвой стихийных, экологических и техногенных бедствий, относительно доступных средств по предотвращению перерастания опасностей в катастрофы.

Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух стремительно растет и исчисляется десятками тысяч. Только за 2021 год произошло 432 катастрофы, связанные с опасными природными явлениями во всем мире.

История запечатлела большие наводнения и в России — в частности, в столицах Российского государства — Санкт-Петербурге в 1824 году и Москве в 1908 году, а также наводнения в Краснодарском крае в 2012 году, на Дальнем Востоке в 2013-м, в Приморье в 2016-м, в Иркутской области в 2019 году и в Крыму в 2021-м, последствия которых устраняются до сих пор.

Немало сейсмически неустойчивых районов, регулярно подвергающихся землетрясениям, — Кавказ, Средняя Азия, некоторые области Китая, Япония.

Стихийные бедствия приносят смерть, разрушения и вызывают социальные и экономические потрясения в первую очередь на местном уровне. Ежегодно миллионы людей вынуждены покидать родные места в результате стихийных бедствий. В среднем в результате стихийных бедствий погибает 184 человека в день.

По прогнозам, из-за урбанизации и изменения климата на планете число жертв будет расти. В результате стихийных бедствий страны вынуждены сокращать средства, ассигнованные на программы по решению задач в области устойчивого развития. Необходимо отметить, что многие стихийные бедствия обусловлены изменением климата.

Но миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения риска бедствий. Необходимо в срочном порядке укрепить потенциал на местах. В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, принятой в 2015 году, представлены конкретные пути уменьшения последствий бедствий любого характера и масштабов, включая бедствия, вызванные деятельностью человека.

В сам Международный день по снижению риска бедствий ООН каждый год определяет тематику Дня. Так, в разные годы его темами были: «Уменьшение опасности для устойчивого развития горных районов», «Усвоение опыта борьбы с нынешними бедствиями для борьбы с будущими опасностями», «Деятельность по уменьшению опасности бедствий начинается со школы», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска, защита больниц, спасение жизней», «Инвалиды — это самый большой неиспользованный резерв для тех, кто отвечает за подготовку к бедствиям во всем мире», «Стойкость во имя жизни», «Знания во имя жизни», «Дом, безопасный дом: повышение устойчивости к стихийным бедствиям, снижение числа перемещенных лиц», «Снижение экономических потерь в результате стихийных бедствий», «Международное сотрудничество для развивающихся стран по снижению риска бедствий и потерь от них» и другие.

По материалам calend.ru.