Международный день перевода

Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика (International Translation Day).

В 2017 году Генеральная ассамблея ООН на своем очередном заседании единогласно приняла Резолюцию (A/RES/71/288), в которой признается роль профессионального перевода в объединении народов, в содействии миру, пониманию и развитию, и 30 сентября было объявлено Международным днем перевода.

Цель новой международной даты — подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в достижении целей и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности.

«Почтовые лошади прогресса» — вот так образно Александр Сергеевич Пушкин назвал переводчиков, значение профессии которых в жизни всего человечества со времен разрушения Вавилонской башни огромно, хотя и незаметно. А ведь без переводчиков многие произведения литературы и киноискусства, достижения науки и техники были бы недоступны, люди из разных стран не смогли бы общаться между собой...

Но только в 1991 году у переводчиков появился свой профессиональный праздник: Международная Федерация Переводчиков (International Fédération Internationale des Traducteurs, FIT) провозгласила 30 сентября Международным днем переводчика (International Translation Day).

Сама FIT была основана в 1953 году в Париже и сегодня объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран по всему миру с целью обмена опытом, полезной информацией и укрепления связей между национальными организациями в интересах их переводчиков, а также для продвижения перевода как профессии и искусства.

Дата для праздника была выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский (Saint Jerome of Stridonium), один из четырех латинских отцов Церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

Иероним Стридонский был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента, много путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом. Здесь он изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей».

В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию — Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы.

Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье, пишущим, а рядом с ним расположился лев.

Начиная с 2005 года, в ООН проводится Конкурс им. святого Иеронима на лучший письменный перевод на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском, а также немецком языках. Цель конкурса, в котором могут участвовать сотрудники Постоянных миссий, аккредитованных при ООН, а также студенты партнерских университетов, — продвижение многоязычия и распространение информации о важности работы переводчиков в осуществлении многосторонней дипломатии.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня переводчика (конгрессы и конференции, корпоративные праздники и просветительские акции, обучающие тренинги, круглые столы и семинары), посвящены определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Перевод — основа многоязычия и культурного многообразия», «Ответственность переводчика перед профессией и обществом», «Много языков — одна профессия», «Терминология: слова имеют значение», «Стандарт качества в многоголосом мире», «Наведение мостов между культурами», «Перевод как межкультурная связь», «Объединенный мир — вне лингвистических барьеров», «Право на язык: основа всех человеческих прав», «Меняющийся облик устного и письменного перевода», «Устный и письменный перевод: Соединяя миры», «Перевод: содействие развитию культурного наследия в эпоху перемен», «Мир без барьеров: роль языковых профессионалов в построении культуры, взаимопонимании и прочного мира» и др.

По материалам calend.ru.