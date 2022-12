Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime). Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Резолюция была принята на 103-м пленарном заседании 69-й сессии на основе консенсуса, ее одобрили 80 стран-членов Ассамблеи. Инициатива исходила из положений представленной Арменией резолюции о предотвращении геноцидов, принятой на состоявшейся 27 марта текущего года в Женеве 28-й сессии Совета ООН по правам человека. Настоящая резолюция нацелена на дополнение усилий Армении, направленных на стимулирование и консолидацию международной деятельности в борьбе против преступления геноцида.

Сегодня факт геноцида армян в Османской империи в 1915 году признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Гонения и преследования армян в Османской империи начались еще с конца 19 века, а к 1915 году они достигли пика, когда было уничтожено более 1,5 миллиона человек.

Выступая на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал: «Как народ, переживший катастрофу геноцида, мы морально обязаны внести свой вклад в международные усилия по предотвращению преступлений против человечества». Также он подчеркнул, что в 2015 году отмечалось 100-летие геноцида армян – первого геноцида 20 века, и тогда весь мир осудил это преступление и выразил свою солидарность и поддержку армянскому народу.

Армения не может оставаться безразличной к повторению подобных преступлений со стороны любых террористических группировок, поэтому и выступила с инициативой учреждения этого дня. Постоянный представитель Армении в ООН, посол Зограб Мнацаканян в своей речи в Генассамблее ООН отметил, что геноцид является самым зверским преступлением человечества, ставшей причиной гибели миллиона людей: «Мы уверены, что международный день станет важной платформой для предотвращения подобных злодеяний в будущем».

В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него геноцид определяется как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу…». В Конвенции подтверждается, что геноцид, независимо от того, совершается он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого участники Конвенции обязуются «принимать меры предупреждения и карать за его совершение».

Главная ответственность за предупреждение и пресечение геноцида возлагается на государство, в котором это преступление совершается. Также отмечено, что важным фактором в предупреждении геноцида является борьба с безнаказанностью за это преступление.

Принимая эту резолюцию без голосования, все 193 государства-члена тем самым подтвердили, что каждое отдельное государство ответственно за защиту своего населения от геноцида, что такая ответственность предполагает предупреждение этого преступления, в том числе подстрекательства к нему.

Поэтому цель этого Дня – повышать известность Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и ее роли в борьбе с геноцидом и предупреждении этого преступления, как оно определено в Конвенции, и чтобы поминать людей, ставших его жертвой, и чтить их память. Поскольку и сегодня геноцид продолжает представлять собой глобальную угрозу для мирового сообщества.

