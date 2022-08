В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция A/RES/73/296) установила новую памятную дату — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief), отмечаемый ежегодно 22 августа, на следующий день после Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма.

История человечества знает достаточно примеров гибели людей, ставших заложниками и жертвами насилия, вызванного религиозными или какими-либо иными убеждениями. Идеология и убеждения, как показывает практика, оказываются не такими уж безобидными и беззащитными в силу своей нематериальной сущности.

Способность действовать решительно и жестоко нередко связана с психологическим воздействием на сознание человека внешних нематериальных факторов, к которым относятся и убеждения различного характера (религиозные, политические, социальные, расовые и другие).

В большинстве случаев массового противостояния и жестокого обращения с людьми иных убеждений одной из важнейших предпосылок становится манипулирование сознанием и чувствами через систему верований, идей и ценностей.

Примеров, когда люди становились жертвами актов насилия на основе религии или убеждений, история дает много. Достаточно вспомнить гонения на христиан в Древнем Риме, оборачивавшиеся массовыми мучительными казнями, жестокость христианских рыцарей по отношению к мусульманам в захваченных городах во время крестовых походов, противостояния между католиками и протестантами и т.д.

В наши дни, когда очевидна недопустимость любого проявления насилия на основе религии и убеждений, когда человечество должно было осознать ужасы всех исторических примеров дискриминации и гибели людей, продолжают происходить случаи насилия, в том числе носящего массовый характер в отношении людей по причинам религиозной нетерпимости или на основе убеждений.

Учреждая новую памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН призывает все государственные и неправительственные организации, представителей всех религиозных конфессий вспомнить о пострадавших и погибших людях, ставших жертвами актов насилия на основе религии и убеждений.

Этот призыв обращен ко всему человечеству. Он направлен на распространение гуманистических принципов развития общества, на построение отношений между людьми на основе диалога и терпимости.

В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия на основе религии и убеждений, как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и т.д.

Яркими примерами актов насилия над мирными жителями на основе религии и убеждений стали действия боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в Сирии, нападения на мечети в Новой Зеландии, насилие в отношении христиан в Шри-Ланке.

ООН обращается к государствам, международным, гуманитарным и религиозным организациям и общинам с призывом не просто почтить память жертв, но и оказать помощь пострадавшим от актов насилия. Главным же призывом становится недопущение повторения насилия на основе религии и убеждений.

По материалам calend.ru.